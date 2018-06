Kerndla zájem o jeho dceru znervózňuje

V okolí jeho bydliště se dost často konají taneční zábavy a když se parta kluků vrací domů, zkoušejí mladíci štěstí, jestli mladou zpěvačku náhodou nezastihnou.

"Já pak šílím jako starý dědek, lítám kolem baráku a stejně mi to nepomůže. Je to mládí a nedá se to zastavit. Ale ať si to užijí," bere táta zájem lačných mladíků o dceru s rezervou.

Tereza je podle jeho slov zpěvákovo zlatíčko, které nadevše miluje. "Jsem rád, že nekouří, nepije alkohol. Za tři měsíce jí bude šestnáct. Ona se na to hrozně těší, protože říká, že patnáct je málo. Už nechce být děťátko, ale velká slečna," usmívá se šťastný táta.

Tereza po něm zdědila talent, což Láďu těší. "Hraje na piáno, stepuje a má ráda jazz a swing. Zpívá se mnou a teď, když chystám novou desku, na ní se mnou udělá dva duety," poznamenal Kerndl.

Kerndlovi se zdá, že Terezka je zatím pořád skromná a prostá, sláva jí prý zatím do hlavy nestoupá: "Stává se teď mediálním objektem, ale já pořád věřím, že zůstane taková, jako byla dřív.“