Kerndl: Tereze se puberta vyhnula

Tereza je dcerou známého jazzmana Ladi Kendla. Narodila se 6. října 1986. Jako malá cestovala s otcem na zámořských lodích a nazpívala s ním řadu skladeb.

Jak vzpomínám na cestování na lodích

Jezdila jsem s tátou od dvou do sedmi let. To je věk, kdy mi toho v paměti moc neutkvělo. Ale bylo to dětství, které každý neprožil. Skoro žádné děti tam nebyly, takže jsem byla velice oblíbená. Každý den jsem chodila tajně do kuchyně, kde jsem dostávala pořádnou porci zmrzliny s horou šlehačky.

Kvůli čemu jsme se s tátou naposledy pohádali

My se vidíme tak málo, že na takové věci nemáme čas. Většinou se doma míjíme a stačíme se jen pozdravit. Máme krásný vztah a nemáme důvody se hádat.

Co na tátovi nejvíc obdivuju

Je skvělý po všech stránkách. Obdivuji ho, jak se dokázal poprat s nejhorší nemocí. Je cílevědomý. Těch věcí je spousta. A v čem je pro mě nejlepší? V roli táty!

Co mě právě zaměstnává

Doháním školu. Celý březen jsme jely turné po osmi českých městech, takže jsem učení hodně zameškala. Samozřejmě máme s Black Milk spoustu vystoupení a občas ještě jedu zazpívat na nějaký tátův koncert.

Jak zvládám školu i zpívání

Často ani nestíhám jít spát. Většinou se vracím v noci a ráno mě ve škole čeká nějaký test. Nezbývá než se do rána učit a pak vyrazit. Někdy jsem tak unavená, že se s profesory raději domluvím, aby test odložili. Studuji soukromé gymnázium v Rájci-Jestřebí a jsem ráda, že mi v těchto věcech vyjdou vstříc.

Kde jsem doma

Bydlíme v malé vesničce blízko Brna. V Praze trávím spoustu času kvůli práci, takže bydlím střídavě na dvou místech. O stálém bydlení v Praze zatím neuvažuji, hlavně kvůli škole. Do maturity mi zbývají ještě dva roky.

Co plánuji na léto

Určitě dovolenou. K moři a nejspíš do Maroka. Ale v létě míváme i hodně koncertů na koupalištích, diskotékách a rády vystoupíme i na charitativních akcích.

Čím si dělám radost

Většinou nakupováním. Ráda brouzdám po obchodech a dívám se po něčem hezkém na sebe. Oblečení a kosmetika jsou tak trochu moje úchylky. Velkou radost mi dělá úspěch na koncertech. Jsem šťastná, když vidím, že se lidem líbí to, co dělám.

Můj nejlepší kamarád

Říká se, že nejlepší kamarád je pes. U mě to tak je. Máme psa Žolíka a to je kamarád opravdu veliký. Po té ženské stránce je to určitě moje máma. Když se někomu potřebuji svěřit, tak jí můžu stoprocentně všechno říct.

Můj vztah k vaření

Kladný. Začínám se o ně víc zajímat, a když mám čas, ráda něco doma ukuchtím. Teď sbírám různé kuchařky z celého světa a doufám, že z nich časem budu čerpat.

Laďa Kerndl

zpěvák, otec Terezy Kerndlové

Jazzman, který strávil řadu let zpíváním na luxusních zámořských výletních lodích. Narodil se v roce 1945 v Brně, vyučil se nástrojářem a vystudoval průmyslovku. V šedesátých letech založil trampskou osadu, kterou tvořili hudebníci a zpěváci. Od té doby zpíval s různými orchestry. Práci na lodích pro bohaté pasažéry musel ukončit, když v roce 1994 zjistil, že má rakovinu. Vyléčil se a začal znovu zpívat. Jeho nahrávky se velmi dobře prodávají, získal za ně už čtyři zlaté desky.

Na čem pracuji

Dokončuji CD s Filharmonií Bohuslava Martinů ze Zlína, bude se jmenovat Nejkrásnější světové evergreeny. V den mých narozenin, 15.května, budu mít v Karviné galakoncert s hosty Martou Kubišovou a mou dcerou Terezou. V červnu chystám koncert v New Yorku. A opravuji statek, kde bych na podzim rád otevřel klub - Jazzový dům.

Které české zpěváky mám rád

Všechny, jelikož dělají muziku, která přináší lidem radost. Každá hudba má svoje příznivce, a proto si vážím všech muzikantů, profesionálů i amatérů.

Kam jsem se dostal na lodích

Strávil jsem na nich téměř čtyřiadvacet let. Projel jsem sto padesát osm zemí a ostrovů. Nebyl jsem v Japonsku a Austrálii.

Co mi ta zkušenost dala

Poznal jsem země, mentalitu obyvatel, zvyky, kuchyni... Byla tam však velmi tvrdá muzikantská práce - a to byla velká zkušenost.

Co pro mě znamenal kapelník Gustav Brom

Spolupracovali jsme léta, byl to poctivý chlap. Mou první desku Jazzový dům natočil jeho orchestr. Pak jsem onemocněl rakovinou hrtanu. Chodil za mnou do nemocnice a říkal: "Konečně jsem našel amerického zpěváka s českým pasem. Vyléčíš se a budeš zpívat se mnou." Dokonce mi dal přezdívku český Sinatra. Já se z rakoviny dostal, udělali jsme pár koncertů a pan kapelník nečekaně zemřel.

V čem si Tereza nechá radit

Je vstřícná, co se týká zpěvu. Pokud poradím, vždy to přijme. Je talentovaná a hodně se toho naučila sama. Když děláme spolu, dám jí nahrávky a ona se vše naučí sama. Pak to zkusíme a většinou nemám námitky. Pokud jde o muziku, kterou dělá s Black Milk, tak do té vůbec nezasahuji. Líbí se mi, jak to dělají.

Jaká byla v období puberty

V zásadě jsem u ní pubertu nezažil. Asi se jí nějak vyhnula. Připadá mi pořád stejná. Pro mě je skromná, upřímná a snaživá holka.

Co dělám, když mám volno

Volno? Neznám, nemám. Když je chvilka času, rád sedím u krbu, dívám se do ohně a jsem šťastný, pokud mám vedle sebe své blízké.

Můj vztah ke sportu

Od čtrnácti let jsem vesloval za klub Královopolská. K tomu jsem vzpíral a boxoval. Takže vztah je kladný, i když jsem u sportu nezůstal. Po vojně začalo být pouto k muzice silnější.

Co mě vždycky rozčílí

Vadí mi terorismus, násilí, nadvláda, pohrdání, bezohlednost. Ale od doby, kdy jsem onemocněl, jsem se nějak rozčilovat přestal a věci se spíše snažím překousnout.