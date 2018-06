Kerestešová profesionální modelkou? Jsem stará, říká v šestadvaceti letech

"Na modelku už jsem stará a navíc jsem velká trémistka. Ideální dívky pro modeling mají dneska šestnáct až osmnáct let, což já nemám. Mě to baví, je to takové zpříjemnění normální práce, taková malá dávka exhibicionismu, ale mám přitom trému. Co mě ale vždycky potěší, je ten potlesk na konci," říká Andrea Kerestešová, která do víru českého showbyznysu vtrhla díky úspěšně televizní reklamě, v níž umývala obrazovky.

Pro herečku je modelingová branže spíše koníčkem a příjemným přivýdělkem. Po každé takové akci je ve finále ráda, že si může vysoké boty vyzout a dopřát si pohodlí.

"Dělat modelku mě sice baví a vždycky se na přehlídku těším, ale největší radost stejně mám, když už je konec. Sundám si totiž obvykle giganticky vysoké boty a obuji si ty své - nízké a pohodlné," dodává se smíchem.

Roli modelky si kromě Andrey Kerestešové vyzkoušela v minulosti i Klára Issová

Rodačka z východoslovenského Hlinného před měsícem dokončila natáčení úspěšného seriálu České televize Vyprávěj a teď se věnuje práci na Slovensku.

"Začala jsem tam natáčet nový seriál, takže mám teď trochu pendlovačku, ale až to skončí, zase se budu věnovat věcem tady. Nechci si na nic stěžovat, jsem ráda, že mám práci. Jsem spokojená, protože dělám to, co mě baví. A to je super," svěřila se.

Jediné, co se herečce příliš nedaří, je najít ideálního partnera. Po rozchodu s podnikatelem Janem Leitnerem je stále sama. "Přítele nemám už docela dlouhou dobu. A žádný na obzoru zatím bohužel není," uzavírá smířeně Andrea Kerestešová.