Jak na ples? Někdo má šperky za miliony, jiný boty z výprodeje

Na plese v Obecním domě bylo vidět, že nemusíte mít šperky za miliony, abyste zazářily. Andrea Kerestešová vypadala kouzelně. Šaty měla půjčené a navrhl je Vladimír Staněk. Kerestešová si k nim vzala laciné boty z výprodeje a vlasy nechala rozpuštěné. "Nejlépe se cítím doma v teplácích," přiznala herečka s tím, že dva plesy za rok jí bohatě stačí, takže na ten v Opeře už zřejmě nedorazí.

Naopak velmi honosně pojala tento ples zpěvačka a modelka Kateřina Mátlová, která prozradila, že na sobě má šperky v hodnotě přes dva miliony korun. Zlaté měla také šaty. A zatímco Kerestešová se nalíčila doma sama během půl hodiny, Mátlová se svěřila do rukou vizážisty.

Služby profesionálů využila hlavně co se vlasů a nehtů týče také moderátorka a herečka Tereza Kostková. Šaty měla od Jiřiny Tauchmanové.

"Pro nás jsou to montérky a jdeme do práce," smála se Kostková. Šperky ovšem zvolila své vlastní. "Já mám pár stříbrných šperků nebo do zlata, když je potřeba. Ale nemám jich moc, mohou se opakovat," řekla Kostková.

