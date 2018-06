Kerestešová při focení s malým Ondrou: Nemůžu se dočkat svého dítěte

Ve čtvrtém ročníku charitativního projektu Magazínu DNES si pět známých osobností mohlo vybrat, kde by se s dětmi z kojeneckého ústavu chtělo fotit.

Čtěte ve čtvrtek Všechny fotografie známých tváří s miminky najdete ve čtvrtečním Magazínu DNES.

Dvouměsíční Ondra zatím v životě moc štěstí neměl. Hned po narození skončil v kojeneckém ústavu. Teď poprvé viděl Prahu, a to hned z výšky 66 metrů. Na focení do Žižkovské věže ho vzala Andrea Kerestešová. "Tady to mám hodně ráda," řekla herečka.

Kerestešovou focení s miminkem dojalo asi ze všech osobností nejvíc a bylo na ní vidět, jak by se ráda sama stala maminkou. "Nemůžu se dočkat svého dítěte," prozradila, když v náručí držela malého Ondru.

Zpěvák Tomáš Klus si pro focení vybral nahrávací studio. Bylo to až k nevíře, jak si tam "jeho" Alenka, mimochodem jediná malá slečna mezi dětmi, broukala do rytmu.

Pětici doplnili tenista Tomáš Berdych, biatlonistka Gabriela Soukalová a modelka Simona Krainová.

Všechny fotografie vyjdou tento čtvrtek v Magazínu DNES. Za tři týdny, 23. ledna 2014, se pak budou na www.idnes.cz dražit. Předběžní zájemci mohou napsat na adresu lenka.zemanova@idnes.cz.

Podívejte se, jak se s miminkem fotil tenista Tomáš Berdych:

VIDEO: Tenista Berdych se fotil s miminkem z ústavu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V předchozích třech ročnících se pro děti vybralo více než dva a půl milionu korun. Aukční rekord zatím drží fotografie olympijského vítěze Davida Svobody s malou Anežkou. Firma CZECH COAL za ni loni zaplatila 205 tisíc korun (více zde).