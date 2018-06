Třicet let flirtujeme, ale nespali jsme spolu, říká Rogers o Partonové

"Flirtovali jsme spolu 30 let a hrozně to jiskřilo," přiznal Rogers s tím, že nikdy mezi nimi k ničemu jinému nedošlo. Nechtěli totiž pokazit přátelství.

"Myslím, že když se takto naplní vztah, něco se ztratí. Věříme tomu ona i já, tak jsme před národem hodně flirtovali, ale nikdy nic víc než to."

Zpěvák je popáté ženatý a má pět dětí. Partonová se provdala jen jednou. Děti neměla. Díky množství sourozenců je ale vícenásobnou tetou a také kmotrou zpěvačky Miley Cyrusové.

Rogers prozradil, co má na své dlouholeté přítelkyni nejradši. Partonová si prý nikdy nebere servítky, a když si něco myslí, tak to řekne.

"Nezastaví se a neřekne si: Možná bych to neměla říkat. Přišla, objala mě a řekla: Kenny, chci, abys něco věděl. Nikdy nebudu moct zpívat na tvém pohřbu. A já jsem řekl: Takže předpokládáme, že umřu jako první? Ale to je na ní úžasné, že když si to myslí, tak to řekne," dodal.

Dvojice v roce 1983 spolu poprvé nazpívala písničku Islands in the Stream, kterou jim napsali hudebníci z Bee Gees. V Česku tento hit pod názvem Ostrov v proudu dní přezpívali Jakub Smolík s Gabrielou Goldovou nebo Lucie Vondráčková s Petrem Kocmanem.