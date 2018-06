Kennedy měl prý milenku z Československa, neteř prezidenta Novotného

Otec Marielly Novotny pocházel z Československa, ona sama prohlašovala, že je neteří prezidenta Novotného. Narodila se ale v Londýně, kde se živila jako striptérka a prostitutka. Jméno si změnila na Mariella Novotny proto, že to podle ní líp znělo. Ve dvaceti se vdala za bohatého a o téměř 40 let staršího majitele nočního klubu Horacea Dibbena.

"Mariella byla krásná siréna, měla štíhlý pas a v posteli by se dala označit za sexuální atletku," řekla o své kamarádce Christine Keelerová.

Horace Dibben a Mariella Novotny na svatební fotografii z 29 ledna 1960. Bratři Kennedyové na nedatovaném snímku. Vlevo JFK, uprostřed Robert a vpravo Edward

Novotny se údajně setkala s tehdejším prezidentem USA Johnem Fitzgeraldem Kennedym v roce 1960, když odjela do New Yorku. Vztah s nejmocnějším mužem světa ale nezůstal bez povšimnutí a lidi z prezidentova okolí nechali nepohodlnou Mariellu v roce 1961 zatknout FBI. Následovalo obvinění z kuplířství a deportace do Velké Británie, kde Novotny pokračovala ve svém rozpustilém životě.

Později měla tvrdit, že byla agentkou britské tajné služby, a plánovala napsat knihu o tom, jak se chystala Kennedyho zdiskreditovat. V únoru 1983 se však předávkovala drogami a policie ji našla mrtvou v ložnici.

Christine Keelerová je ale přesvědčena, že kamarádku někdo zavraždil. Její dům totiž po smrti někdo vykradl a údajně zmizely i její deníky.