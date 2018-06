Kelly ze seriálu Ženatý se závazky se bude vdávat

Pár se zasnoubil už letos na Valentýna, jak prozradil mluvčí Christiny Applegate. Zprávy o blížící se svatbě ale tajili až dosud dokonce před svými nejbližšími přáteli.

"Vůbec jsem o tom neměla tušení," řekla časopisu Us magazine herečka Alyssa Milano, s níž Christina Applegate točila poslední film. "Legrační je, že můj manžel je její agent, takže to opravdu tajila před každým. Ale jsem z toho nadšená, oni jsou úžasný pár a myslím, že je to skvělé, že se vezmou," dodala.

Christina Applegate, kterou nejvíc proslavila role Kelly Bundové v seriálu Ženatý se závazky, podstoupila před dvěma lety odstranění obou prsů, v kterých měla již bující metastázy. "Od operace brečím každý den. Nedokážu se s tím zatím vyrovnat. Vím, že bych měla být vděčná, že jsem přežila, ale každodenní pohled do zrcadla mě vždycky rozbrečí," přiznala tehdy herečka.

Těžké období jí pomáhal překonat její nastávající manžel. Nyní je Christina Applegate opět v dobré kondici. Po mastektomii si nechala dát prsní implantáty a i když před tímto zákrokem tvrdila, že její prsa už nikdy nebudou vypadat jako dřív, je se svým hrudníkem nakonec spokojená.