Kelly Prestonová: Se smrtí syna bych se bez scientologie nevyrovnala

"Abych byla upřímná, bylo to scientologické centrum," odpověděla Prestonová v časopisu Health na otázku, co jí pomohlo vyrovnat se se synovou smrtí.

"Nevím, jak bych to bez nich dokázala," dodala.

Prestonová i Travolta chodili po smrti syna Jetta, který zemřel v roce 2009, denně do scientologického centra na sezení, která jim pomáhala v jejich zármutku.

Když se pak dočkali dalšího potomka, brali to manželé jako požehnání.

"Snažili jsme se několik let. Když jsem zjistila, že jsem těhotná, byla jsem ohromená. Vyběhla jsem z postele a pak se vrátila a probudila Johnnyho. Oba jsme začali plakat. Bylo to nádherné," řekla Prestonová.

John Travolta, Kelly Prestonová a jejich syn Benjamin

Mateřství je pro ni velmi důležité. "Vždy jsem chtěla být matka, už od svých jedenácti let. I v době, kdy jsem točila reklamy za tisíce dolarů, hlídala jsem děti za tři dolary na hodinu, protože jsem to milovala," prozradila herečka.

Díky scientologii vede prý teď daleko spořádanější život. "Nepiju, nekouřím, neberu drogy. Tím vším jsem prošla. A teď žiji opravdu čistý život."