Další módní úlet Kelly Osbourne: fialové vlasy a blond obočí

9:23 , aktualizováno 9:23

Módní policistka Kelly Osbourne začíná být pro své módní úlety zmiňována skoro tak často jako Lady Gaga. Od šedivých vlasů přešla k fialovým a nechala si tak zesvětlit obočí, až to vypadá, jako by ho neměla. Kritika fanoušků ji rozčiluje a brání se, že to udělala kvůli focení.