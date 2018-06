Kelly Osbourne zhubla už 22 kilo, teď chce shodit i svá tetování

Kelly Osbourne zhubla o několik oděvních velikostí hned poté, co se objevila v americké show Dancing With Stars. Sama přiznává, že si na svou novou postavu teprve zvyká. Chvíli jí také bude trvat, než se naučí vyrovnávat se s novými uštěpačnými poznámkami.

"Moje váha? Lidé si neuvědomují, že mě to šokuje stejně jako je. Sama si teprve zvykám na to, vidět se v téhle podobě. Je to dost zvláštní. Holky v Hollywoodu mě najednou nemají rády, protože mě začaly vidět jako rivalku. Hodně z nich mne najednou přestalo zdravit," okomentovala Kelly svou novou figuru.

Ta prý ale není výsledkem žádných drastických diet ani hodin strávených v posilovně. Kelly se prý jen přestala přejídat a půl hodiny denně cvičí. K tomu si večer před spaním dává kousek sýra nebo jablko, aby prý metabolismus stále pracoval. "Říká se, že před spaním se nemá nic jíst, ale já jsem zjistila, že dát si maličkou svačinku, než jde člověk do postele, fakt pomáhá," uvedla Osbourne.

Výsledky jsou ohromující. Kelly je najednou sexy a získala sebevědomí. Poprvé v životě se taky objevila na přední straně časopisu v bikinách a jako modelka na přehlídce.

Svůj zevnějšek chce změnit i tím, že odstraní některá ze svých patnácti tetování. Přimělo jí k tomu i natáčení filmu, kde musely maskérky obrázky na jejím těle pečlivě zakrývat make-upem. "Některá mají pro mě stále zvláštní význam, jako to které je spojeno s mým bratrem Jackem, ale u některých teď cítím, že to byla chyba," napsala Kelly Osbourne do svého pravidelného sloupku v časopisu Closer.