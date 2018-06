Kelly Osbourne se bude vdávat, přítel ji požádal o ruku na dovolené

Osmadvacetiletá módní policistka Kelly Osbourne řekla časopisu Hello!, že je zasnoubená a chce být se svým přítelem pořád.

"Nikdy jsem necítila takovou blízkost k nějaké lidské bytosti. Lidé říkají, že jsme na sobě závislí, ale my prostě chceme být pořád spolu," říká Kelly.

Svého nastávajícího manžela potkala v roce 2011 na svatbě modelky Kate Mossové s rockerem Jamiem Hincem. Chvíli udržovali vztah na dálku, ale pak se Mosshart přestěhoval z New Yorku do Los Angeles, aby mohl být se svou láskou.

Kelly Osbourne se svým snoubencem Matthewem Mosshartem

"Matthew přinesl největší oběť, odstěhoval se kvůli mě z New Yorku, který znal, do Los Angeles. Vztahy na dálku často nefungují. Randili jsme spolu rok a věděli, že chceme být spolu," říká Kelly.

Mosshart je kuchař a vegan, a Kelly se tak daří po jeho boku udržovat štíhlou linii. Před třemi lety zhubla o více než 20 kilogramů a podařilo se jí znovu neztloustnout. Se svou figurou je teď spokojená.

"Moje tělo není perfektní, ale mně se líbí. Nikdy perfektní nebude a já to ani nechci. Je to nudné," řekla Kelly Osbourne časopisu Self.