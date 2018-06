Kelly Osbourne pózovala v bikinách, se svým tělem je už spokojená

Kelly Osbourne zhubla před třemi lety přes dvacet kilo a podařilo se jí postavu nejen udržet, ale ještě víc shodit.

Osmadvacetiletá televizní hvězda tak mohla bez obav pózovat pro titulní stranu časopisu Self jen v bikinách.

Komplexy, které kvůli své postavě mívala, jsou pryč. Kelly říká, že je se svým tělem už spokojená, i když ho nepovažuje za dokonalé. Dává ale přednost zdraví před vychrtlostí.

Kelly Osbourne bývala baculka. Kelly Osbourne zhubla za 4 roky téměř 30 kilo.

"Moje tělo není perfektní, ale mně se líbí. Nikdy perfektní nebude a já to ani nechci. Je to nudné," řekla Kelly Osbourne časopisu Self.

Nudně rozhodně nevypadá. S fialovými vlasy je okamžitě k poznání a některé její módní úlety vyrážejí dech. Ačkoli je sama za svůj styl často kritizována, stala se módní policistkou a hodnotí oblékání ostatních známých osobností.

Správné oblečení jí prý pomáhá i chodit do posilovny, kde si udržuje postavu. "Vyfiknu se do tělocvičny tak, abych při pohledu do zrcadla mohla říct: 'Vypadáš tak rozkošně' a ne 'Chci odsud pryč'," prozradila.

V jídle se prý nijak neomezuje a dá si klidně pizzu. Ale ta nejkaloričtější jídla si dává ráno. Jinak jí zdravě.

Kelly Osbourne a její přítel Matthew Mosshart

Největší zásluhu na jejím hubnutí má ale podle ní fakt, že je šťastná. Je totiž zamilovaná. Její přítel Matthew Mosshart je kuchař a vegan, což má zřejmě na její stravování vliv. Podle nepotvrzených informací se už dokonce zasnoubili a svatba by mohla být už tohle léto.