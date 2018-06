Kelly Osbourne po rozchodu přibrala, najala si proto osobního trenéra

Devětadvacetiletá Kelly Osbourne prošla v minulosti obrovskou proměnou. Shodila 22 kilogramů a čtyři roky se jí dařilo štíhlou postavu udržet. Nejhubenější byla v říjnu 2012, kdy vážila pouhých 51 kilogramů. Pak trochu přibrala, ale díky tomu, že byla šťastně zadaná a její přítel byl vegan, který ji vedl ke zdravé stravě, dařilo se jí netloustnout.

Jakmile ale vztah skončil, začala Kelly přibírat na váze a za tři měsíce je to na ní už trochu vidět. Rozhodla se proto dobrovolně nastoupit do léčebny, kde má přebytečná kila zase shodit. Sama tomu ovšem podle magazínu Now říká "očista" a ne hubnutí.

Najala si také osobního trenéra, s nímž bude cvičit pětkrát týdně a zapsala se na kurzy jógy a pilates.

Kelly Osbourne se živí jako televizní módní policistka a také navrhuje vlastní oblečení. Její nová kolekce bude pro ženy všech velikostí. "Hrozně se mi má nová kolekce líbí. Bude pro ženy od velikosti 30 do 52. Model, který nesluší všem, neprojde," říká Kelly Osbourne.

Co se týká vztahů, chce prý nějakou dobu zůstat single. S Matthewem Mosshartem zrušili zasnoubení v lednu po dvou a půl letech vztahu. Důvod rozchodu ani jeden z nich nesdělil.