Kelly Osbourne: Měla jsem svaly na břiše, ale byla jsem hladová

Kelly Osbourne dospěla do stádia, kdy je se svou postavou spokojená, i když není tak perfektní, jak si původně představovala. Jednou jí i dosáhla. Před pěti lety měla vyrýsované břicho a tělo svých snů, ale stálo to mnoho úsilí a Kelly si uvědomila, že je lepší slevit z ideálu, než se neustále trápit.

“Měla jsem pekáč buchet na břiše...ale bylo to hrozné. Byla jsem utrápená a hladová,“ popsala Kelly Osbourne pro The Telegraph.

“Takže jsem si řekla: Do hajzlu s tím. Mám z toho fotky, můžu to pak ukázat dětem. To mi stačí,“ dodala.

Rozhodně ale nechce znovu ztloustnout jako když byla teenager a vystupovala v reality show Osbourneovi. Od té doby se hodně změnila. Už není tou obtloustlou brýlatou holkou, co má problémy s drogami. Lidé ale její změnu nevnímají.

“Ať se změním jakkoli, lidi mě stále vidí jako tu tlustou drogově závislou dceru rockové hvězdy,“ postěžovala si bývalá módní policistka, která se nyní objevuje v televizi jako porotkyně v reality show hledající superstar mezi muži převlečenými za ženy. Objevila se i v porotě soutěže modelek a v řadě dalších televizních show.

Nejvíc Kelly zhubla před šesti lety a má prý jeden trik, který jí s hubnutím velmi pomohl - sníst půl jablka denně před spaním. Tím metabolismus udržovala v chodu i ve spánku.

“Říkají, že nemáte jíst před spaním, ale já jsem zjistila, že něco malého, jako třeba půlka jablka, skutečně pomáhá,“ říká.