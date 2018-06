Kelly Osbourne dobrovolně zešedivěla, chce zavést nový módní trend

Osbourne se v šedivých vlasech objevila poprvé po boku své matky na předávání cen americké divácké ankety People´s Choice. Šedé lokny vypadaly nepřirozeně. Osbourne ale svůj vzhled zvýraznila rudou rtěnkou, která v šedi vynikla.

To už neudělala na galavačeru Art of Elysium Heaven o dva dny později. Vlasy měla kratší, rovnější a ještě bělejší. Rty si namalovala růžově, aby kosmický vzhled dotáhla do konce.

Kelly Osbourne na People´s Choice Awards Kelly Osbourne k šedému účesu zvolila i šedé šaty

Šedé šaty odhalily její záda, takže mohla ukázat vytetovaná andělská křídla.

Když se usadila ke stolu, dala si na hlavu korunu ze zlatých listů, aby ukázala, kdo je královnou večera. Vyneslo jí to ale spíš titul úlet večera.

S módními šedinami experimentovaly už mnohé modelky jako Kate Mossová nebo Agyness Deynová. Šedivý účes nechybí ani ve výčtu výstřelků, které předvádí Lady Gaga.

Nikomu ale šedá móda nevydržela dlouho. Kelly Osbourne bude možná výjimkou. Šedý přeliv zkoušela už v roce 2010 a loni v listopadu. Tento styl se jí zamlouvá.

"Vím, že většina lidí bude mé šedivé vlasy nenávidět, ale já je sakra miluju," napsala Osbourne na Twitter s tím, že její účes má mnoho odstínů od šedé, přes modrou až po fialovou.