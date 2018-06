Američanka chce mít pas jako kreslená postavička, nosí 7 let korzet

Postava tvaru přesýpacích hodin je žádoucí. Kelly Lee Dekay to ale dotáhla k dokonalosti. Má bujné poprsí a širokou pánev a v pase je extrémně hubená.

„Když jsem vyrůstala, milovala jsem přehnané styly a nádherné kostýmy komiksových postaviček,“ cituje Dekay Daily Mail.

Věděla, že přirozenou cestou se podobných tvarů dosáhnout nedá, začala se proto šněrovat do korzetu.

„Je zajímavé, jak snadno může konstrukce a vlákno upravit tělo do tak extrémního tvaru,“ řekla žena, jež byla prý v dětství velmi stydlivá a žila komiksovými postavičkami. Chtěla se pak sama stát superhrdinkou.

Figuru má teď skutečně nepřehlédnutelnou. Korzet jí dělá problémy při chůzi do schodů a nemůže nosit těžké věci. Na cvičení ho sundavá. Vzdát se ho úplně ovšem nehodlá ani po negativních reakcích okolí.

„Některým lidem se to líbí, jiným ne. Ale já to vždy dělala pro sebe, ne pro reakce okolí. Miluji změny. Proměňování sebe sama se často chybně přisuzuje tomu, že se nemáte ráda. Ale já se měním, protože chci. Protože je to zábava,“ říká Dekay.

„Lidé říkají, že to vypadá nepřirozeně. Ale já mám sytě modré vlasy. Vypadá to snad, že bych chtěla vypadat jako každý druhý?“ dodává.