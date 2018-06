Zpěvačku Clarksonovou si dobírali kvůli tloušťce, ona je však těhotná

Clarksonová chtěla těhotenství tajit co nejdéle. Dohnaly ji ale emoce. Během koncertu v Los Angeles se téměř rozplakala při písni Piece by Piece. Své dojetí se pak rozhodla fanouškům vysvětlit, aby si nemysleli, že se jí něco přihodilo.

„Neplánovala jsem, že tady oznámím tohle, ale jsem v pokročilé fázi těhotenství,“ řekla najednou Clarksonová. Omluvila se manželovi, že jejich tajemství takhle vykřičela do světa, ale musela prý vysvětlit svůj nával emocí.

„Nechtěla jsem jenom, abyste si mysleli, že jsem bláznivá nebo tak. Upřímně, mám dnes jen moc hormonů. Nic není špatně, všechno je skvělé… Ještě jsem nezvracela. To je sakra výhra, víte,“ prohlásila během koncertu dojatá Clarksonová, pro níž to bude už druhý potomek.

Kelly Clarksonová má s manželem Brandonem Blackstockem čtrnáctiměsíční dceru River Rose. On má z předchozího manželství ještě dvě děti. Zpěvačku si vzal v roce 2013.

Těhotenstvím se také vysvětlilo, proč se Clarksonová jen smála kritice své přibývající váhy. „Nejsem posedlá svou váhou a to je možná důvod, proč to tolik lidí řeší,“ řekla zpěvačka pro časopis Redbook.

Kelly Clarksonová a její manžel Brandon Blackstock

„Je pár lidí, kteří se narodili hubení a se skvělým metabolismem a to není můj případ. Přála bych si mít lepší metabolismus. Ale někdo jiný by si zase přál přijít do místnosti a udělat si hned ze všech přátele, jak to umím já. Vždycky budete toužit po tom, co mají druzí,“ dodala.