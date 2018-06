Kelly Brooková uvedla na trh vlastní parfém

Sedmadvacetiletá modelka a módní návrhářka Kelly Brooková, která v současnosti chodí s hercem Billy Zanem, se už dva roky věnuje návrhářství plavek a spodního prádla, které vzhledem ke svému půvabu i sama předvádí.

Nyní v Londýně uvedla na trh vlastní vůni. A podle všeho bude úspěšná, soudě například dle úspěchu parfémů Katie Price alias Jordan či Kate Moss, které hned po uvedení kralovaly prodejním žebříčkům.

Brookové by určitě mohlo pomoci, že v Británii patří k nejoblíbenějším modelkám - v různých anketách ženských magazínů nejednou získala titul nejpůvabnější modelky či celebrity, které by se ženy chtěly podobat. A to jsou pro prodej parfému velice příznivé podmínky.