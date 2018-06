Byl jsem závislý na kokainu, přiznal manžel Kidmanové Urban

Před pár lety magazínu Rolling Stone prozradil, že s kokainem začínal už v roce 1990. Hned po prvním užití této droze propadl, protože se po ní cítil lépe a měl dost energie na všechny svoje aktivity.

S jeho kapelou byli schopni za drogy utratit astronomické částky, jen aby si užili večírek, nebo vydrželi být vzhůru, aby stihli všechno, co slíbili. Jejich nejlepším parťákem na cesty byla potom marihuana.

„Prakticky jsme jeden čas jen žili ve studiu, kde jsme nahrávali, brali drogy a zůstávali vzhůru několik dnů. Byl jsem na tom závislý,“ sdělil Urban.

Jeho kamarád a člen kapely Vernon Rust, který mu pomáhal s psaním písní, to potvrdil v nové knize s názvem Fake News. Vernon kvůli drogám přišel o všechno. Nezbyly mu peníze, neměl rodinu a skončil na ulici, kde přežíval dlouhých čtrnáct let.

„Každá písnička na našem albu byla v devadesátých letech proložená kokainem. Všechno to začalo hrozně nevinně, ale pak se to zvrhlo. Dny jsme byli bdělí, byla to jízda,“ sdělil Vernon.

Keith před nedávnem potvrdil, že nebýt jeho ženy Nicole Kidmanové, z drog by se nikdy nedostal a skončil by špatně. „Od drog jsem pak přešel k alkoholu. Vezlo se to se mnou. Díky Nicole jsme se stal jiným člověkem,“ dodal country zpěvák Urban.