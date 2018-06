Keiru Knightley vyděsila vlastní ňadra

Herečka byla podle vlastních slov překvapená ze svých směšně zvětšených vnad.

„Tyhle opravdu nejsou moje. Vzpomínám si, že jsme vedli žhavou diskuzi, když mi zástupci studia řekli, že mi je zvětší,“ uvedla Keira.

Podle informací internetového portálu ContactMusic.com, herečce nezbývalo než souhlasit. Nečekala ovšem, že bude změna tak „směšná“.

„Byla jsem zděšená. Zakoktala jsem OK, ale upřímně bych s takovou prasečinou nikdy nesouhlasila. Když mi ukázali první snímky, musela jsem se smát. Měla jsem prsa, která mi padala ke kolenům. Řekla jsem si, že je asi nezvětšili, ale protáhli. Vypadalo to, jako by mi nasadili prsa své babičky,“ vzpomíná hvězda Pirátů z Karibiku.

Grafici pak na přání herečky museli plakáty překopat a z téměř žádných prsou vytvořili ňadra s velikostí podprsenky C. „To už jsem byla alespoň trošku spokojená, ale stejně jsem skřípala zuby,“ dodala Keira.