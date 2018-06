Keira vypadá dokonale, což ji štve

„Jenže když vás grafici v časopisech vyretušují ke vší dokonalosti, tak se vás budou snažit fanynky napodobit a nikdy ničeho podobného nedosáhnou. Způsobí jim to jen psychické problémy,“ dodala.

Dvacetiletá Keira, kterou údajně grafici digitálně vyspravili na postery určené k propagaci její filmové novinky Pride and Prejudice, je přesvědčená, že upravené fotografie nabízejí ženám falešnou představu o dokonalé kráse.

„Není to krása, které by se dalo docílit make-upem nebo plastickými operacemi. Takhle zdokonalit vás zvládnou pouze zkušení grafici,“ upozorňuje své fanynky Knightleyová, která by si přece jen čas od času ráda vyšla ven vyhlazená pomocí počítačového programu.

„Nejsem spokojená s tím, jak mě časopisy zobrazují. Pro obyčejné lidi pak není možné dosáhnout na tak vysokou laťku dokonalosti. Nesnáším proto, když někdo někomu říká při pohledu na fotografie v časopisech, takhle bys mohl nebo mohla vypadat. Není to správné, protože tak nikdo nemůže vypadat,“ prozradila Keira pro The Sun a s úsměvem dodala: „Vzhledem k tomu, že mám děsivé akné, přála bych si, kdyby mi pomohli grafici v normálním každodenním životě.“