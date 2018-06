Keira nemá ráda svůj zadek

Své první erotické scény natáčela Keira ve svém posledním filmu The Jacket z letošního roku a s režisérem filmu Johnem Mayburym si vyjednala podmínky natáčení.

"Bylo to prostě poprvé, co jsem dělala nahou scénu. Bylo to v pohodě. Účastnili se toho jen John, kameraman a osvětlovač, takže tam byli jen tři lidé," s viditelnou úlevou komentovala devatenáctiletá herečka natáčení, při němž navíc nikdo nesměl koukat na její zadek.

"Nebudete se dívat na můj zadek! Horní půlka je v pohodě, ale spodní půlka ne. To je holčičí věc. Znáte to, to je jedna z těch věcí," nařídila režisérovi.

Přestože si Keira Knightleyová kladla tolik podmínek, za roli ve filmu The Jacket byla nesmírně vděčná. Nikdy totiž tak výraznou roli nedostala a vedle Adriena Brodyho měla poprvé možnost skutečně zazářit jako hvězda.

"Když jsem si četla scénář, moje role byla odlišná od všeho, co jsem kdy hrála, a já jsem byla skutečně velmi nadšená," přiznala herečka.