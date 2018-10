Mužům a ženám se měří dvojím metrem, postěžovala si Knightleyová

„Začala jsem s tím popravdě až v posledních letech poté, co jsem zjistila, že za roli ve filmu beru o dost méně peněz než míří na konta mých mužských hereckých kolegů. Za poslední dva filmy jsem si řekla stejnou částku jako oni. A víte co? Dostala jsem ji,“ prozradila hvězda Pirátů z Karibiku k tématu finančního ohodnocení mužů a žen v Hollywoodu v rozhovoru pro listopadové vydání magazínu ELLE.



Keira Knightleyová zavzpomínala také na časy, kdy hodně řešila, že je hercům a herečkám měřeno dvojím metrem. „Když mi bylo kolem dvaceti let, v bulvárních časopisech se objevily fotky mých kolegů od filmu, kteří na nich byli namol opilí a váleli se na zemi v klubu. Lidé říkali, wow, to je cool! Kdybych to udělala já nebo některá jiná herečka, byl by to nejspíš začátek konce naší kariéry,“ stěžuje si matka tříleté Edie.

Knightleyové se také nelíbí, že média vysílají směrem k mladým ženám velice rozporuplná poselství. „Musíte být hubená, jinak nejste sexy. Ale zas ne až moc hubená, protože dnes je trendy mít pár kilo navíc a milovat své tělo, ať je jakékoliv. Máte si užívat sex každý den. Ale pokud vás přitom někdo nachytá, napíší o vás, že jste děvka. Žijeme v době, kdy jsou všichni velice opatrní na to, aby všechno bylo korektní a tak akorát. Je to velice matoucí,“ stěžuje si herečka.



Knigtleyová také přiznává, že je velice introvertní a a sláva ji kdysi málem zničila. „Nejsem extrovert, takže jsem tu velkou míru věčného posuzování vnímala jako příliš drsnou. Bylo to traumatizující. Musela jsem dokonce několik let chodit pravidelně k psychologovi, abych se s tím vším vyrovnala,“ dodává herečka.