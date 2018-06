Keira Knightly se svlékla pro Chanel

Dvaadvacetiletá herečka se sice nechala slyšet, že "jako herečka mám k dispozici různé nástroje. Tělo je jedním z nich," každopádně role ve filmech typu Piráti z Karibiku či Pýcha a předsudek jí jaksi neumožnily svým slovům dostát.

Sama herečka navíc ke svému tělu přistupuje řekněme s mírným odstupem: "Co bych ukazovala, dyť stejně nemám žádný prsa," sdělila před časem úsečně britskému deníku Daily Mail.

Podobně laděnou diskusi vedla i s jistým americkým magazínem ohledně plakátů k filmu Král Artuš (2004). "To, co vidíte na plakátu, vážně není moje. Přišli za mnou s tím, jestli by mi nevadilo, kdyby mi trochu zvětšili ňadra, že mi pak dají snímky ke schválení. Tak jsem jim řekla, ať si dělají co chtějí, protože upřímně – já na tyhle blbosti fakt s**u." Chytrá holka už tenkrát.

Půlmilionová smlouva (v britských librách) s firmou Chanel udělala v tomto směru své – Keira Knightly, jejíž tělo kryje pouze tenký kus látky a klobouk, nyní propaguje parfém Coco Mademoiselle. Ne že by to bylo poprvé – minulý rok pózovala nahá společně s kolegyní Scarlett Johanssonovou a designérem Tomem Fordem pro časopis Vanity Fair.