Keira Knightley začíná být průsvitná

Keira Knightley momentálně propaguje v Benátkách svůj nový film Atonement, přičemž všechny přítomné vyděsila svou stále do očí bijící hubeností, blížící se anorektické vyzáblosti. A je pochopitelně naštvaná, že se jí všichni na váhu ptají.

"Je to poněkud frustrující, a zvláště když přijedete na festival do Benátek s inteligentním filmem. Je to myšlenkově podnětný film, o kterém by se mělo hovořit. Ne o mé váze," cituje Keiru deník Daily Mail.

"Každopádně jsme všichni věděli, že tyto otázky přijdou. Dokonce jsme se vsázeli, kolikrát se bude někdo ptát na moje tělo nebo se bude točit okolo anorexie," dodala herečka. "Ráda bych mluvila o práci, která mne baví, obzvláště pokud jsem se podílela na filmu, kterého by byla škoda, kdyby zapadl."

Jenže je prostě těžké se neptat, když kdysi sice štíhlá, ale jinak vlastně normálně vypadající herečka zhubne na polovičku.