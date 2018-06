Keira Knightley se těší na třicítku, ve dvaceti šťastná nebyla

"Nebojím se třicítky. Protože, abych byla upřímná, ve dvaceti to moc veselé nebylo. A pak od pětadvaceti to bylo lepší a lepší," řekla herečka časopisu Glamour.

Věk jí totiž přináší vnitřní klid a spokojenost. "Možná je to tím, že se přestanete tolik starat o to, kde už byste měli být a co si ostatní lidé myslí. To jsou všechno s..čky, kvůli kterým jste brzy nešťastní," dodává.

Ani toho, že se s věkem změní její vzhled, jí neděsí. "Bylo by ode mě hloupé říkat, že můj vzhled nehraje v mé kariéře žádnou roli, protože očividně hraje. Díky němu mě třeba oslovil Chanel. Ale je tu spousta dalších, a možná jich je víc, věcí, kterých jsem dosáhla bez ohledu na vzhled. Myslím, že je to v rovnováze," říká Knightley.

V současné době se herečce daří v profesi i v osobním životě. Nedávno se vdala za rockera Jamese Rightona a na svatbu moc ráda vzpomíná. "Byl to skvělý den a spousta legrace. A ano, být vdaná je výborné. Stačí si vybrat jednoho člena rodiny a já jsem si vybrala dobře," říká.