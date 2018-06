Keira Knightley se po pěti letech rozešla s přítelem

"Ano, rozešli se. Ale tak ty věci prostě chodí, bohužel. Jediné, co člověk může dělat, je smířit se s tím. Byli spolu docela dlouho a vždycky pak takový rozchod bolí. Ona se teď soustředí především na svou práci," řekl otec herečky Will Knightley britskému listu The Sun.

Pětadvacetiletá Knightley a devětadvacetiletý Friend o svém soukromí nikdy příliš nemluvili a stejně tak utajili i nedávný rozchod.

"Nebylo to pro ně lehké rozhodnutí. Vím, že nad tím dlouho přemýšleli. Nemyslím, že existuje nějaká jedna věc, která by vedla k jejich rozchodu, byla to celá řada věcí. Je to smutné, ale Keira se s tím vyrovnala dobře, zaměřila se na svou novou hru na West Endu. Jistě zůstanou s Rupertem dobrými přáteli," dodal Will Knightley.

Podle zdrojů blízkých herečce vadilo Friendovi, že je jeho přítelkyně stále slavnější, a proto i pronásledovanější novináři a fanoušky.

"Rupert nesnáší pronásledování fotografů. Keira to akceptuje, protože jí to pomáhá v kariéře," řekl přítel páru deníku Daily Mail.