Keira Knightley je maminkou, s manželem mají první dítě

Hvězda Pirátů z Karibiku o svém těhotenství nemluvila až do doby, kdy už ho nebylo možné skrývat. Stejně tak mlčí i o narození svého prvního dítěte.

Pohlaví miminka si prý nechali jako překvapení. Herečka ale před porodem prohlásila, že chlapce se trochu obává. „Někdo mi řekl, že problém s kluky je, že když jim měníte plínku, můžou vám načurat do obličeje,“ smála se Knightley v show Ellen DeGeneresové.

V show Jimmyho Kimmela zase prozradila, že nemá dětský pokojíček. „Jsou docela malí, ne? Copak potřebují vlastní pokoj?“ řekla.

Její hereckou kariéru narození dítěte neohrozí. „Jestli chci být matkou v domácnosti? Ne. Na druhou stranu, měla by tu být tato možnost, stejně jako by ji měli mít muži, aniž by se jim posmívali,“ řekla herečka pro magazín Vogue v roce 2013.

Do budoucna by ráda natočila film o ženách, které se snaží mít dítě a nemohou. „Viděla jsem spoustu přátel, kteří tím prošli a je to jedna z nejdramatičtějších věcí, která se může stát polovině populace. A vlastně i té druhé polovině, protože si to vybírá neuvěřitelnou daň i na mužích. A o tom žádné dobré filmy nejsou,“ prohlásila.

S hudebníkem Jamesem Rightonem je herečka od roku 2011. Vzali se o dva roky později ve Francii.