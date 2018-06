Keira Knightley: Pózuji nahoře bez, když mi neretušují hrudník

Keira Knightley pózovala polonahá pro magazín Interview a měla pro to prý dobrý důvod.

„Tolikrát mi upravovali tělo z mnoha různých důvodů, ať už to byli paparazzi nebo tvůrci filmových plakátů. A u tohoto focení jsem řekla: Ok, klidně budu pózovat nahoře bez, pokud mi je nijak nezvětšíte. Protože jsem cítila, že je dobré to říct. Opravdu nezáleží na tom, jaké máte tvary,“ říká herečka.

Považuje za důležité, aby byly k vidění všechny tvary ženského těla. „Myslím, že ženská těla jsou dnes bitevní pole a fotografie za to částečně může. Musíte mít velký talent, abyste byli schopni zachytit ženské křivky, aby vypadaly přirozeně jako v životě, což je vždy krásné,“ řekla herečka.

Prsa jí zvětšili třeba v kampani na parfém Chanel, kde má na sobě jen kšandy. Zvětšení hrudníku se dočkala i na plakátech k filmu Král Artuš. Když poprvé viděla plakát k filmu, nevěřila svým očím. Nejenže měla úplně jiné proporce v místě ňader, ale navíc byl výsledek podle jejích slov směšný.

„Byla jsem zděšená. Upřímně říkám, že bych s takovou prasečinou nikdy nesouhlasila. Když mi ukázali první snímky, musela jsem se smát. Měla jsem prsa, která mi padala ke kolenům. Řekla jsem si, že je asi nezvětšili, ale protáhli. Vypadalo to, jako by mi nasadili prsa mé babičky,“ popsala herečka.