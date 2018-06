Mateřství mě změnilo. Miluji své tělo, říká Keira Knightley

„Občas máte taková období, že se podíváte do zrcadla a říkáte si: Kdybych jen měla jiné nohy nebo ruce nebo cokoliv jiného. Když si projdete těhotenstvím, porodem a pak kojením dítěte, říkáte si: Páni, moje tělo je naprosto úžasné, a už se mi bude líbit napořád, protože stvořilo tohle a to je zatraceně mimořádné,“ řekla Knightley magazínu Elle.

Herečka má s manželem Jamesem Rightonem dceru, která se narodila letos v květnu. Novopečení rodiče, kteří si stráží své soukromí, až po třech měsících prozradili, že holčičce dali jméno Edie.

Její fanoušci přitom předpokládali, že bude mít syna. V talkshow Ellen Degeneresové totiž mluvila o svém strachu z přebalování kluků.

„Někdo mi řekl, že problém s chlapci je, omlouvám se, je to hrozné, že při přebalování vás můžou počůrat do obličeje,“ prohlásila herečka.

Knightley své 30. narozeniny musela v březnu oslavit bez alkoholu, jelikož byla v pokročilém stadiu těhotenství. Žertovala, že neviděla žádný smysl slavit, když nemohla být permanentně v lihu. Pak ale přiznala, že i přesto si oslavu užila.

„Postaral se o to můj manžel, zařídil krásný oběd v jedné z mých oblíbených restaurací pro 20 lidí. To bylo v pohodě až na fakt, že kamarádi začali pít asi v jednu. Pak se vrátili do našeho domu, který ozdobili balónky s mým jménem a přáním všeho nejlepšího k narozeninám a tím vším a byli úplně mimo. Zůstali do dvou nebo tří do rána, naprosto opilí, a já jsem tam byla v osmém měsíci těhotenství úplně střízlivá,“ prozradila.