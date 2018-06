Keira Knightley je zatížená na pánské boty

Herečka, která tři roky chodila se svým hereckým kolegou Rupertem Friendem, o sobě tvrdí, že by si vyšla pouze s mužem, který si zakládá na své obuvi. "Hledám někoho, kdo aspoň trochu přemýšlí, s kým si můžu dobře popovídat a stejně tak se dobře pohádat, kdo mě vždycky odhadne a rozesměje mě. A musí mít dobré boty," říká Keira.

Není to poprvé, co Keira promluvila o své posedlosti botami. Krásná Britka už v minulosti prozradila, že nakupování luxusních bot je její největší vášní. "Pokud objevím pár bot, do kterých se zamiluju a nemají je v mojí velikosti, stejně je musím mít. V mém domě není příliš nábytku, zato v něm je velká spousta bot," prozradila Keira.

Film Vévodkyně, ve kterém herečka hraje hlavní roli, měl tento týden v českých kinech premiéru. I když jde o historické drama, herečka si při natáčení užila i zábavu, a to ve chvíli, kdy se při natáčení lechtivé scény objevil její herecký protějšek Dominic Cooper před kamerou v tělovém spodním prádle, ve kterém vypadal jako nahý. Keira dostala záchvat smíchu, který nedokázala zastavit.

"Nemohla jsem se přestat ptát, protože Dominic se snažil být vážný a důstojný, i když vypadal naprosto směšně. Nakonec musel přijít režisér a říct mi, ať se dám dohromady, protože jde o seriózní práci," uzavírá Keira.