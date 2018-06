Keira Knightley je těhotná, s manželem čeká první dítě

Těhotenství herečky listu New York Post potvrdilo několik zdrojů. Knightley už v minulosti prohlásila, že si přeje mít děti, ale nemá v plánu skončit s hereckou kariérou, jakmile se stane matkou.

„Jestli chci být na matkou v domácnosti? Ne. Na druhou stranu, měla by tu být tato možnost, stejně jako by ji měli mít muži, aniž by se jim posmívali,“ řekla herečka pro magazín Vogue v roce 2013.

„V tuto chvíli mě moc baví dělat to, čím se živím. Každá práce má stinné stránky, ale dokud mě natáčení filmů hodně baví, pak ty horší aspekty stojí za to. Pokud přijde doba, kdy by mě natáčení filmů nebavilo, pak mi to za to stát nebude a já s tím přestanu a budu dělat něco jiného,“ dodala.

Knightley se za hudebníka Rightona vdala loni v květnu a řekla, že to bylo vlastně z legrace. „Když mě James požádal o ruku, tak jsem si jen řekla, no, ještě jsem to nikdy neudělala. Připadalo mi to tehdy jako legrace,“ přiznala.