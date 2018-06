Keira Knightley: Vyčítali mi, že jsem anorektička a špatná herečka

"Dlouho byly rozhovory o tom, že jsem děsná herečka, anorektička, že mě lidé nesnáší, což je pro dospívající dívku hrozná věc. Ničeho ve svém životě nelituji, nic bych neudělala jinak, ale projít si tím bylo těžké," řekla magazínu Elle Knightley.

Brunetka sice zatím děti nemá, ale kdyby prý někdy její dcera chtěla v mládí začít s dráhou herečky, rozhodně by se jí to snažila rozmluvit. Sama přitom začala točit, když jí bylo 10 let.

"Na sto procent, bych jí řekla, že to nemá dělat. Na 150 milionů bilionů procent bych se ji snažila úplně odradit. Teenagerské roky by se měly prožít v soukromí. Měli byste chodit ven a strašlivě se opít, zažít absurdní situace, dělat chyby. O tom ten věk je a mělo by se to odehrávat v soukromí," míní herečka.

Proslavila se díky filmům Piráti z Karibiku a Láska Nebeská, ale má na kontě také spoustu dobových dramat včetně snímků jako Pýcha a předsudek, Pokání, Vévodkyně a Anna Karenina. Kromě hraní se objevila také v několika reklamních kampaních, třeba pro značku Chanel.