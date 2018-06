Keira: Jsem chlupatá jako medvěd

"Netušila jsem, že se budeme fotit nahé, proto jsem se neholila," šokovala všechny adeptka na zisk Oscara.



Hvězda filmu Pýcha a předsudek se na přebalu Vanity Fair objevila společně s kolegyní Scarlett Johanssonovou. "Jako první se nás zeptali, jestli víme, že to bude focení bez svršků. Vysoukala jsem ze sebe jen to, že nemůžu, že jsem si neholila nohy," prozradila šokovaná Keira v televizní show Access Hollywood.



Herečka je nyní šťastná, že k focení nakonec svolila. "Bylo to skvělé, neuvěřitelná pohoda. Musím se smát vždycky, když to vidím. Myslím, že je to něco, co budu jednou ukazovat vnukům," řekla. A určitě nikdy nezapomene dodat, že při focení byla ve skutečnosti "chlupatá jako medvěd".



Keira je ale náročná a chloupky nejsou jediná věc, která ji trápí. Spokojená není ani s tvarem nohou a s ňadry. "Chtěla jsem velká prsa, ale mám je, jako když slepice klovne a potáhne," stěžuje si nepochopitelně kráska.

" Nenávidím své tělo. Ukájím se alespoň pohledem na cizí. Miluju hlavně nohy. Krásné nohy na nějaké ženě mě pokaždé dostanou," svěřila herečka.