Keiko se možná na svobodu nevrátí

Sameček Keiko nyní žije v umělém prostředí v jedné mořské zátoce vzdálené asi 150 kilometrů od islandské metropole Reykjavíku. "Je možné, že Keiko už nikdy nebude žít volně," řekl Jeff Foster, ředitel americké organizace, která se o něho stará. Organizaci už docházejí peníze a kromě toho se poblíž místa, kde nyní Keiko žije, má budovat chov lososů, což by mu mohlo způsobovat zdravotní problémy.

"Kdybychom měli ještě celý další rok, abychom na tom mohli pracovat, začleňoval by se stále více a více. Avšak jsou tu faktory, které to neumožňují," pravil Foster.

"Nyní, v této sezóně, je tu takové časově velmi omezené okénko. Do tří týdnů se přiblíží podzimní počasí a to je doba, kdy kosatky opouštějí oblast," podotkl.

Keiko podle něho zůstane na místě, kde žije nyní, do zimy a na jaře se pro něho bude hledat jiné útočiště. "Ideální by bylo, kdybychom mohli zůstat na Islandu," řekl ještě Foster.

Keiko, kterému je 23 let, byl v roce 1998 po devatenácti letech života v zajetí opět převezen do severního Atlantiku, kde byl chycen jako mládě. Většinu života strávil v malém bazénku mexického zábavního parku. Po filmovém úspěchu pro něj děti z americké Floridy v roce 1993 zorganizovaly sbírku na jeho převezení do většího akvária ve státě Oregon. Nakonec byl Keiko dopraven k islandským břehům, kde se ho ošetřovatelé pokoušejí vrátil k volnému životu v moři.