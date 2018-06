Keanu Reeves se hroutí

Bez ohledu na to, že se Keanu maximálně snaží všemi možnými způsoby svou milovanou sestru zachránit, ať už tím, že její chorobu konzultuje s největšími světovými kapacitami či tím, že pro ni koupil obrovský dům, v němž zřídil nejlepší nemocnici světa, to vypadá, že jeho úsilí bude marné.

To také byl důvod, proč herec 2. září k všeobecnému údivu slavil své 39. narozeniny osamoceně v restauraci Dan Tana pouze talířem špaget.

Na natáčení se prý objevuje neustále ve stejném oblečení, dokonce ve stejných děravých ponožkách. Když zrovna netočí, tak jen sedí a hledí do země, bez jakéhokoliv zájmu o to, co se děje v jeho okolí.

Herce poslední léta provází jedna tragická událost za druhou. Na sklonku roku 1999 přišel o dítě. Se svou přítelkyní Jennifer Syme čekali holčičku, pro níž měli připravené jméno Eva Archer Syme Reeves. Dítě se však narodilo mrtvé. Nedlouho potom, 2. dubna 2001, se Jennifer zabila při dopravní nehodě.

Profesionálové ze showbyznysu se už začínají obávat, že stres, v němž je Reeves v současné době, by se mohl zhoubným způsobem projevit na jeho hereckém výkonu a dokonce už spekulují o tom, že v budoucnu by mohl Keanu Reeves odmítnout pracovat ve filmu.