Keanu Reeves přejel paparazzi fotografa!

Dvaačtyřicetiletá hvězda filmu Matrix byla obviněna z útoku a napadení brazilského paparazza Alisona Silvy, jehož měla přejet svým vozem značky Porsche před kalifornskou klinikou Torrance.

Fotograf musel vyhledat lékařskou péči se zlomeným zápěstím a řadou oděrek. Keanu byl zadržen a v poutech předveden na policejní stanici, odkud ho po výslechu propustili.

„Nikdy jsem nezažil, že by se kdokoli snažil proti mně vyjet jako by mě chtěl zabít! Když jsem ho vyfotil, odjel rychle pryč. Ale pak se otočil v kruhu a jel přímo proti mně. Nárazníkem mi vrazil přímo do kolen. Ležel jsem na ulici. Keanu jen říkal: ´Pane bože, co jsem to udělal?´ Snažil se ujet, ale pak zjistil, že nás někdo viděl,“ podal svou variantu výpovědi paparazzi Silva.

„Pan Reeves tvrdí, že se snažil rychle odjet od obrubníku. Když na něj najel, fotograf zavolal, že ho bolí koleno. Pan Reeves tedy vycouval,“ potvrdil novinářům mluvčí kalifornské policie.

Příští týden se Reeves dozví, jaká pokuta či žaloba mu hrozí.