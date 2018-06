Keanu Reeves: Nezapouštím kořeny

Ale nečekejte, že na ně odpoví. Přesto mluvil i o jiných věcech než o Matrixu Reloaded, který právě přichází do českých kin.

Scénu, při níž se vášnivě líbáte s italskou kráskou Monikou Bellucciovou, jste točili dva dny, prý proto, že to byla těžká práce. Čeká vás stejně těžká práce i v třetím pokračování?

Monika je skvělá herečka. Spolupráce s ní byla výborná a je mi moc líto, že tu nemůže být s námi.

To nám taky. Můžeme se však těšit, že ji uvidíme i v příštím dílu, který jste dělali současně s dvojkou?

Řeknu jenom, že v Matrix Revolutions budou mít některé postavy větší roli, než jakou mají v Reloaded.

Při natáčení bojových scén v prvním Matrixu jste si poranil hlavu, krk a rameno. Jak jste si s kung-fu poradil tentokrát? Šlo vám už lépe?

Na rozdíl od Carrie-Anne (Mossové) a Laurence (Fishburna) se mi nic vážného nestalo. Samozřejmě jsem dostal pár ran, protože příprava na natáčení byla asi třikrát těžší než před prvním dílem. Zranění krku mě dost limitovalo. Spolu s dvanácti kaskadéry jsem trénoval sedm hodin denně po devět týdnů. Večer jsem necítil nohy a po celém těle jsem měl modřiny.

Režiséři Larry a Andy Wachowští jsou na své svěřence dost tvrdí...

Hrozně na mě tlačili. Když jsem zvládnul jednu věc, hned chtěli, abych zvládnul dvě. Když jsem zvládnul dvě, chtěli jich po mně sedm.

Wachowští se vyhýbají novinářům, a když s někým mluví, moc o sobě neřeknou. Jsou to opravdu takoví protivové?

Předně to jsou profíci. Mají přesnou představu o obraze, kterého chtějí dosáhnout, a proto něco zkoušejí tak dlouho, dokud nejsou stoprocentně spokojení. Chápu, že by se to někomu nemuselo líbit, ale já jsem jim důvěřoval od začátku do konce. Larry s Andym vědí, co chtějí, a tak by to mělo být u každého režiséra.

Podle všeho je z vás po průpravě v Matrixu docela slušný ranař. Budete pokračovat v tréninku kung-fu?

Něco jsem se naučil, ale na pouliční rvačku by to asi nestačilo. O dalším tréninku zatím neuvažuji a upřímně řečeno - jsem docela rád, že si teď trochu odpočinu.

Matrix, to je hlavně film o moderních technologiích. Souhlasíte se zákazem klonování lidí, který přijala většina států?

Klonování mi nevadí, protože při dodržování určitých etických mantinelů není samo o sobě nebezpečné a jednou nám třeba pomůže léčit nemoci, které zatím léčit neumíme.

Třeba leukemii, s níž bojuje vaše sestra Kim?

O tom nechci mluvit.

Devět měsíců jste strávil v Austrálii, teď jste v Londýně, kam jste přiletěl z filmového festivalu v Cannes. Nestýská se vám někdy po pohodě na domácím gauči?

Nerad zůstávám na jednom místě a nezapouštím kořeny. Potřebuji svobodu, takže s cestováním nemám problém.

Jste člověk, který přežije s věcmi z jednoho kufru? Co jste si s sebou zabalil?

Troje kalhoty, jeden oblek a jeden kabát, potom trička, ponožky a prádlo na každý den, běžecké boty, společenské boty a nějaká cédéčka.

Málokdo ví, že si od filmu odskakujete k basové kytaře v rockové kapele Dogstar. Už jste si poslechl sountrack vydaný k Matrixu Reloaded?

Je super, na dvoucédéčku je devatenáct skladeb. Líbí se mi Marilyn Manson (napodobuje gesto metalového zpěváka).

Jako mladík jste hrál v reklamách na colu a cereální tyčinky, dneska jste jedním z nejlépe placených herců na světě. Stane se vám, že by pro vás v restauraci neměli volný stůl?

No... od filmu Nebezpečná rychlost se mi to nestalo.