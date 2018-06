Když si mě dobírají, neřeším to, říká o matce Bartošové Artur Štaidl

Jakkoliv Iveta Bartošová vyvolává v posledních měsících smíšené pocity, zapříčiněné její jistou nevyrovnaností, při konverzaci s Arturem Štaidlem se podobný pocit překvapivě nedostavuje. Mluví v souvislých větách, na svůj věk až příliš vyspěle. "Dá se to, když to člověk nějak vstřebá," říká Artur o životě po boku slavných rodičů, především pak po boku matky Ivety Bartošové, s níž žije v pražské Uhříněvsi.

"Jsou samozřejmě lidi, kteří můžou mít se svými slavnými rodiči problém. Já jsem si zvykl," objasňuje s tím, že stejně statečně dokáže odrážet i případné útoky vrstevníků, kteří mu předhazují život slavné matky. "V tomhle směru mám hroší kůži. Občas si mě někdo dobírá, ale já to neřeším," dodává.

Artur v sobě nezapře vzhled ani talent po rodičích. Hudební talent rozvíjí na hodinách bicích, v jejichž hře se chce zdokonalovat. A má i jasnou představu o tom, co by chtěl dál studovat. "Na hodiny pořád chodím, ty mi platí táta, a pokud jde o školu, chystám se na konzervatoř. Na vystoupení se zatím necítím, nemyslím si, že by mi to nějak speciálně šlo, chtělo by to ještě zlepšení. Zpívat umím, a myslím, že dobře, to jsem vychytal po obou rodičích."

Patnáctiletý syn hudebně zaměřených rodičů žije sice s matkou, ale s otcem se pravidelně vídá. "S tátou je to v pohodě. Vídáme se, chodíme spolu na obědy. Funguje to," říká na adresu Ladislava Štaidla.

Iveta Bartošová a Domenico Martucci della Torre

Jen co se přiblíží letní prázdniny, zamíří Artur na hudební tábor, na který jezdí pravidelně. Stejně tak se vypraví s maminkou do Itálie, kde má rodinu partner Bartošové Domenico. Zpěvák z rodiny šlechticů už své nejbližší z Česka provedl po zámcích, které jeho rodina na jihu Evropy vlastní. Artur i jeho matka ale nejvíc ocenili povahu Domenicových rodičů.

"Bylo to s nimi moc fajn, nebylo co vytknout. Domenico je super, dobrý člověk. S maminkou jsme si sice moc nepopovídali, protože neumí anglicky, ale s tátou ano. Kvůli nám se jazyk učí," tvrdí mladý Štaidl. "Žijí krásný čistý život, smějí se, jsou upřímní. Přijali mě do své rodiny, byla jsem z toho v šoku, nečekala jsem, že to bude tak rychle," dodala pak Bartošová.

Ta se mimochodem pár dní po návratu dobrovolně zapojila do zmrzlinového testu, z něhož měl vzejít lepší výrobce zmrzliny. Proti sobě se postavili Italové a Češi. A vítěz? "To nedokážu říct, tahle mi teď chutná," smála se diplomaticky před obchodním centrem na pražském Jarově Iveta Bartošová, držící v ruce českou točenou zmrzlinu.