Když si geny hrají: syn Borhyové je kopií české matky i řeckého otce

"Je to zvláštní, těžko říct, po kom je. Přijde mi, že se to u dětí pořád mění. Chvíli jsou na maminku, chvíli na tatínka. Spíš to vypadá, že to budu moci posoudit až později. Když jsem ho poprvé viděla jako miminko, říkala jsem si, že je celý přítel. Jenže teď mu zesvětlaly vlásky a zdá se mi, že je víc podobný mně," říká Lucie Borhyová.

Lucie Borhyová s Nikem - Anno 2008

Naposledy se ukázala na letní party s dětmi, která proběhla v pražském nákupním centru v Letňanech. Čas si udělala především proto, že kvůli práci musí být v pohotovosti i v létě a delší dovolené si tak vzhledem ke střídavým službám v televizi zatím dopřát nemůže. To ale neznamená, že by už u moře nebyla.

"Odpočívali jsme v Řecku, chvíli jsme byli i v Chorvatsku, odkud jsme se před pár dny vrátili, a ještě někam určitě vycestujeme. Vše se bude odvíjet od služeb v Televizních novinách," doplnila Borhyová, jež se v neděli večer poprvé představila jako sólová moderátorka v magazínu Česko k neuvěření.

Vilém Čok

Kromě Lucie Borhyové se v Letňanech chlubily svými dětmi i další známé tváře jako missky Markéta Divišová a Michaela Salačová, moderátorka Štěpánka Duchová či DJ Lucca a Michal Dvořák.

V jedno obří miminko se pak na chvíli proměnil i muzikant Vilém Čok, o němž se ví, že je pro každou špatnost. "Táto, maminko, tak už jsem venku," začal zpívat Čok v maxi plenách a kojenecké čepici, kterou rozesmál nejen přítomné kolegy ale i kolemjdoucí návštěvníky obchodního centra.

Michal Dvořák, Lucie Kvasnicová a jejich syn Michal Štěpánka Duchková a její synové Honza a Adam

Zajímavostí je, že mezi pozvanými byly i dvě maminky dvojčat Štěpánka Duchková a Michaela Maurerová, které si notovaly v tématice dvou totožných výbaviček. Obzvlášť horlivé debaty vedly nad dvojkočárkem, kterými často brázdí pražské parky.