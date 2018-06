Když se ve vztahu objeví žárlivost, přestane to fungovat, říká Mišík

„Když se objeví žárlivost, tak pak podle mě vztah přestane fungovat. Když do toho lidi jdou s tím, že na sebe přehnaně nežárlí a pak to propukne, tak to ten vztah ve většině případů zničí. Já musím říct, že dělám vše pro to, aby ve vztahu byla žárlivost co nejméně,“ prozradil zpěvák, který se naposledy objevil ve filmu Muzikál aneb cesty ke štěstí.



V minulosti měl během natáčení jeden velmi nepříjemný zážitek, kvůli kterému s herectvím málem sekl. Musel totiž překonat svou fóbii.

„Když jsem natáčel film, který se jmenoval Strach, tak mi v první scéně sypali tuny mravenců na obličej. A to nebyla vůbec příjemná zkušenost. Já mám totiž z mravenců fóbii, takže jsem si tenkrát říkal, že bych asi měl změnit povolání,“ pokračoval Adam Mišík, který si užívá svá mladá léta a jde do všeho po hlavě.

„Ještě jsem ani nepřemýšlel nad tím, kdy bych měl založit rodinu a kdy se usadím. Zatím si užívám to, že jsem mladý a vím, že to nebude trvat věčně a jednou to přijde, ale nesnažím se být dospělejší, než doopravdy jsem. Starý pak budu víc jak polovinu svého života, tak si to mládí musím užívat,“ smál se.

Adam Mišík s přítelkyní

Jedno ale ví jistě, chtěl by se buď úplně přestěhovat do Ameriky, nebo tam alespoň nějaký čas žít. Často tam cestuje a tuto zemi má hodně rád. „Miluji Ameriku a strašně rád se tam vracím. Když je příležitost, tak se tam snažím trávit čas, protože se tam cítím opravdu dobře. Mám tu zemi prostě rád,“ dodal.