Když se ve Varech baví byznysmeni

Herec Bolek Polívka na "Opening party" v hotelu Imperial v Karlových Varech.(4.7.2002) Herečka Lucie Zedníčková na "Opening party" v hotelu Imperial v Karlových Varech.(4.7.2002) Herec Jiří Bartoška na "Opening party" v hotelu Imperial v Karlových Varech.(4.7.2002) Herečka Anna Geislerová na "Opening party" v hotelu Imperial v Karlových Varech.(4.7.2002) Herečka Yveta Blanarovičová na "Opening party" v hotelu Imperial v Karlových Varech.(4.7.2002) Herec Jan Révai na "Opening party" v hotelu Imperial v Karlových Varech.(4.7.2002) Slovenský herec Július Satinský s dcerou. Herečka Jana Švandová na "Opening party" v hotelu Imperial v Karlových Varech.(4.7.2002) Ředitel festivalu Jiří Bartoška a herec Michael York na Opening party MFF 2002 v hotelu Imperial v Karlových Varech. Philip Morris party - Kiera Knightley Philip Morris party - Kiera Knightley s přítelem Philip Morris party - Kiera Knightleyová. Philip Morris party - Kiera Knightleyová. Philip Morris party - Jean Mark Barr

Šéf olejářské filmy Setuza Tomáš Pitr postával mezi mísami s tropickým ovocem. Na sobě měl jen bílou košili a světlé kalhoty. V té změti barev působil trochu plaše. Všichni ostatní - jeho kolegové z firmy, lobbisté i další nositelé VIP karet a pozvánek na odpolední party v Lázních I - měli kolem krku havajské květinové věnce. Nebyly to sice žádné orchideje, jenom krepový papír, ale všechno ostatní bylo pravé.Mladinké slečny v bikinkách nabízely nápoje tyrkysové barvy, na pódiu řádil žlutý Daniel Nekonečný a u barového pultu se usmíval festivalový ředitel Jiří Bartoška. Ještě se ani nesetmělo a večírek Setuzy byl teprve prvním v pořadí. Ten den se ještě pokračovalo na veliké party ve stylu muzikálového filmu Moulin Rouge, kterou pořádal Philip Morris, a na dalším večírku organizovaném Eurotelem.Tentokrát poprvé po letech nedorazili hoši ze skupiny finančních žraloků firmy Motoinvest, kteří se při minulých ročnících vyskytovali hlavně kolem venkovního grilu hotelu Imperial, kde se tradičně odehrává zahajovací večírek. Neobjevil se zatím ani festivalový veterán Václav Junek, kterému se léta dařilo získávat zlatou sponzorskou kartu, přestože se jeho chemické impérium dávno bortilo, až v roce 1999 definitivně zbankrotovalo.Jinak se však Karlovy Vary zástupci finančních a průmyslových kruhů jenom hemží. Organizátoři očekávají, že během festivalu dorazí více než 700 byznysmenů a jejich hostů - manželek, milenek, politiků... Většina z nich se na filmy - s výjimkou úvodního a závěrečného, které jsou spíš společenskou záležitostí než sledováním nejnovějších počinů světové kinematografie - moc nehrne.I když občas i na filmy přijde řeč, protože na večírky často dorazí i herci a režiséři a většina podnikatelů a politiků jsou pravidelní festivaloví harcovníci a takové konverzace už mají v malíčku."To je jedna věc, kterou si tady člověk osvojí, mluvit o filmech a říkat takové ty věci, jako 'Ten váš film byl prostě úplně skvělý' a 'Hrál jste v tom úplně skvěle'. 'A viděl jste ho?' 'To ne, ale já už jsem viděl tolik filmů, že já to vím'..." říká jeden manažer, který jezdí na festival pravidelně.Setuza původně festival nikdy nesponzorovala. Šéfové tohoto výrobce mýdel a olejů, kterého částečně vlastnila a financovala zkrachovalá Investiční a Poštovní banka, měli totiž dlouho úplně jiné starosti. Handrkují se o smrticí dluhy své firmy s Československou obchodní bankou, která je převzala.Právě nyní se dohadují o pohledávky z daňového ráje na Kajmanských ostrovech. Možná právě to inspirovalo Setuzu k tropické atmosféře večírku. Firma se teď snaží zlepšit si svůj image a není lepší způsob než to pořádně rozjet ve víru tance a festivalového reje. Obzvlášť když u vedlejšího stolu sedí Václav Klaus s manželkou, hned vedle šéfa Eurotelu Terryho Valeskeho.Nejde však jen o zábavu. Karlovarská kolonáda je ideálním místem k výměně informací jak mezi politiky, tak mezi byznysmeny. Za kulisou filmového festivalu se debatuje také o ministerských postech v budoucí vládě, o velikých privatizacích. "Tady se teď pracuje," říká jeden z právníků-lobbistů.Místopředseda Unie svobody Ivan Pilip sice ve volbách neuspěl a poslancem už nebude, na večírku firmy Philip Morris však nemohl chybět. Přijel v doprovodu manželky Lucie a po budově Lázní se procházel se svým úspěšnějším stranickým kolegou Petrem Němcem.V neděli večer to ještě vypadalo, že se Němec stane budoucím ministrem dopravy a spojů, a mladého kandidáta se už pokoušeli "ulovit" někteří byznysmeni z telekomunikačních firem (těch je tam vzhledem k tučným festivalovým sponzorským příspěvkům Českého Telecomu a Eurotelu požehnaně).Cestou do tanečního sálu, kde to na parketu roztáčel bývalý šéf Fondu národního majetku Michal Hrubý s manželkou (jeho předchůdce na FNM Roman Češka se ukázal na zahajovací party), Pilip dokonce naznačoval, o čem se bude v Lidovém domě při licitacích o složení vlády druhý den jednat.Konkrétně vysvětloval připomínky, které měla Unie svobody k nominaci Jiřího Rusnoka na post ministra. Přestože Václav Klaus už pomalu vyklízí kancelář a jeho lidé se stahují z mocenských pozic, na karlovarském festivalu ještě Klausova suita vládne. Kromě Klause se na večírku Transgasu objevil také jeho někdejší poradce a poslanec Martin Kocourek. Tradičně nechyběl ani Vladimír Motlík, Klausův častý tenisový spoluhráč a známý příznivec ODS, jehož investiční skupina EPIC mimo jiné vydává (a nyní chce prodat) deník Super.Motlík sice vypadal trochu posmutněle, což vedlo ke spekulacím, že skupině EPIC se za Vladimíra Špidly už tak dobře nepovede. Postával u tanečního parketu a kromě své mladé manželky se věnoval vysokému tajemnému muži, kterého představil pouze jako jednoho z místních karlovarských podnikatelů, který přijel z Ruska.Ujišťoval přitom, že prodej Supru je v plném proudu. Šéf Grandhotelu Pupp Roman Vacho zase dával docela hlasitě najevo své rozčarování z volebních výsledků. Vzhledem k tomu, že hotel spadá do ekonomické skupiny Radovana Květa a Jana Součka, vlastníků Crystalexu, již jsou považováni za příznivce ODS, se není tak moc co divit.Sám Klaus se na zahajovacím večírku schovával v super-VIP místnosti, kam mohou jen držitelé zlatých karet - to v praxi znamená hollywoodské hvězdy (pokud vůbec dorazí), šéfové sponzorských firem, pohlaváři festivalu a blonďaté ženské doprovody těch všech.O víkendu se však stala nevídaná věc a Klaus sestoupil z výšin. Na večírku Transgasu v karlovarském Poštovním dvoře seděl dokonce mezi ostatními plebejci - těmi, kteří mají stříbrné karty a nižší. Naproti tomu zástupci sociálních demokratů a jim naklonění podnikatelé byli tradičně v menšině. Kromě ministra kultury Pavla Dostála je ohlášena pouze budoucí ministryně školství Petra Buzková, jediná častá festivalová návštěvnice.A s asketickou povahou budoucího premiéra Špidly se festivalové hýření moc neslučuje. Zato se objevily podnikatelské skupiny spřátelené s Koalicí. Právnická firma Becker a Poliakoff, ve které pracují významní lobbisté Jan Dobrovský a Martin Klimpel, dokonce uspořádala na festivalu svou vlastní coctail party, tentokrát ve stylu legendárního filmu s Marilyn Monroe Někdo to rád horké.Jestliže se lobbisté na festivalu vyskytovali už v minulosti, pak letos mají v Karlových Varech pré. Kromě Dobrovského a Klimpla, kteří pracují pro ČSOB a jsou považováni za skupinu blízkou Unii svobody, se na festivalu mihli i zástupci AMI Communications. To je sice oficiálně PR agentura, její zástupci jsou však považováni také za lobbisty. Podnikatelé ani politici se však na očích veřejnosti nepromenovali stále. Jako třeba Klaus.Poté, co se provětral na večírku, odebral se do proslulého Becher baru v útrobách Grandhotelu Pupp, kam se normální smrtelník vůbec nemůže dostat a kde sklenka vína stojí 120 korun. Becher bar sice pořád funguje jako spolehlivé konspirační místo, místní podnikatel Karel Holoubek ho však letos málem přetrumfl. Zrekonstruoval totiž místní zámek, a když se význačné osobnosti začaly v neděli večer vytrácet na utajené místo, kde se odehrávala skutečná VIP party, tak to bylo právě tam.A mělo to svůj důvod. Při vyslovení jména Holoubek místní taxikáři i hoteliéři okamžitě reagují: "On tady ve Varech vlastní skoro všechno," prozradila majitelka místního penzionu. Holoubek původně ve Varech začínal se skladováním potravin, ale během let si vybudoval celou říši, která zahrnuje místní dostihové závodiště i extraligový hokejový klub. Navíc nedávno získal na deset let do pronájmu Karlovarskou teplárenskou za 100 milionů korun.Zámek Nostalgie je jeho nejnovější počin - rekonstrukce tohoto původně renesančního sídla bývalého mana Fencla z Dubu byla dokončena jen pár dní před začátkem festivalu a o jeho otevření si Karlovarští ještě vyprávějí. "Prý tam teklo šampaňské z fontánek a celé to bylo tak rozsvícené, až to osvětlovalo nedalekou silnici," říká jedna obyvatelka Varů.A právě v Holoubkově sídle se rozhodl bývalý generální manažer festivalu, slovenský producent Rudolf Biermann, zorganizovat onen supertajný večírek. Holoubka však může ještě přetrumfnout elektrárenský koncern ČEZ. Tato státní firma, která čeká na privatizaci, totiž plánuje velkolepou akci na předposlední festivalový večer a chce si na ni pronajmout nedaleký zámek Loket.ČEZ i Setuza se letos přidaly k ostatním velkým korporátním hráčům, jako jsou Český Telecom, Eurotel a Philip Morris, jejichž financování festivalu je už tradicí. Když se šéf místní kanceláře tabákového koncernu Philip Morris Kenneth Ian Ferguson objevil na večírku své firmy v kostýmu šéfa kankánu a přednesl uvítací projev, šuškalo se, že si to chce opravdu užít, protože jeho firma je letos na festivalu naposledy.Kvůli přísnějším zákonům na reklamu tabákových výrobků bude možná muset Marlboro tým své sponzorské aktivity omezit. Tisková mluvčí Danica Siváková však podobné domněnky odmítá: "Karlovy Vary v žádném případě nesouvisí se zákonem, protože ten se týká jen našich výrobků, a ne loga."Tabákové firmy si však svou sponzorskou aktivitu uhájily, protože senátoři nakonec neschválili zákaz sponzoringu, jak to navrhovala Poslanecká sněmovna. Není divu. Takovou slávu si přece žádná firma, která potřebuje podporu politiků i veřejnosti jako sůl, nemůže nechat ujít.