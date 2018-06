Když se slavní rozcházejí

Obvykle to začíná společnými fotkami z večírků a dovolené. Jsou na nich tak spokojení a šťastní. "Konečně jsem potkala muže, na kterého se můžu stoprocentně spolehnout." ,Je to nejlepší žena mého života."

To říkají v rozhovorech a na prstech se jim blýskají zásnubní diamanty. Ale pak to přijde. Rozchod. "No jo, umělci. Nevědí, co chtějí," povídají si dvě starší paní u novinového stánku. Prohlížejí vystavené titulní strany. Na jedné je rozebírána možnost, že se Lucie Bílá dá znovu dohromady s Petrem Kratochvílem, jiná řeší, proč se rozpadlo pohádkově šťastné manželství ultrapopulární moderátorky Mirky Čejkové a golfisty Alexe Čejky.

Opravdu se úspěšní a slavní lidé rozcházejí častěji než ti "obyčejní"? Nebo jsou jejich trable jen více vidět? "Úspěšný je v životě ten, kdo touží po maximu. Chce mít všechno dokonalé. Takže když začnou ve vztahu vznikat první trhlinky, řeší to rázně," míní psycholožka Eva Hanáková.

Ano - herci, zpěváci, sportovci a byznysmeni jsou zvyklí vítězit, být obdivováni a v centru pozornosti. Takže to čekají i od partnera. Problém nastává, pokud to očekávají oba.

Golf, nebo televize?

Když začala Mirka Všetečková chodit s Alexem Čejkou, v Nově se šeptalo, jaké má štěstí. Pohledný, o devět let mladší, svobodný, bezdětný. Cestuje z jednoho prestižního golfového turnaje na druhý a touto "zábavičkou" vydělává stovky milionů.

Moderátorka v té době sbírala coby nejpopulárnější televizní tvář jednu cenu za druhou. Byla na vrcholu kariéry, s prestižním, výborně placeným místem. "Odcházím, aby rodina mohla být pohromadě," řekla po čase.

To už byla paní Čejková, k její dceři z prvního manželství přibyli dva synové. Kamarádkám přiznala, že má z odchodu obavy. Jenže úspěšný golfista v podstatě žil v zahraničí, putoval z turnaje na turnaj, v jejich pražském domově se objevoval málokdy. Dohodli se, že ho manželka s dětmi bude následovat. Začala s ním jezdit po soutěžích, putovali z hotelu do hotelu.

V golfovém světě to tak bývá, že partnerky cestují se svými muži a fandí jim na turnajích... Už tehdy však začala říkat, že sama by si takový kočovný způsob života nevybrala. Přiznávala, že jejím životním snem není být jen "manželkou toho slavného Čejky".

Když se objevila doma, všichni se jí ptali, jak užívá manželova bohatství. Nic příjemného. ,Já jsem vždy chtěla mít nějaké své prostředky, takže rozlišuju mezi nadstandardem rodiny a mezi tím, že bych přišla a řekla: Zlato, myslím, že by to chtělo nějaké nové brejle. Jeho finance jsou jeho finance," prohlásila před několika měsíci v rozhovoru pro Magazín MF DNES. Byla to předzvěst rozchodu?

Nyní se Alex Čejka objevuje v amerických sportovních novinách na snímcích s novou přítelkyní. Novinářům potvrdil, že s manželkou se už dohodli na odděleném životě. Teď řeší, jakým způsobem se budou dělit o výchovu dětí.

Bývalá moderátorka však má reálnou šanci zase se vrátit na výsluní - Nova stojí o to, aby uváděla další pokračování zábavného pořadu IQ test národa.

Popularita škodí lásce

Když spolu chodí dvě známé osobnosti, číhají na ně tato úskalí: - nejsou zvyklí se podřizovat - ani jeden z nich nechce obětovat vlastní kariéru (pokud to udělá, je nešťastný a na vztahu se to stejně projeví) - neumí se vyrovnat se zájmem veřejnosti a zvědavostí novinářů.

Hezky to popisuje Petr Kratochvíl, bývalý partner Lucie Bílé. Když se rozcházeli, těžce si zvykal, že u jeho vily jsou ve větvích stromu schovaní fotografové. Nejpopulárnější zpěvačka a vlivný muž, který jí pomohl na vrchol, byli v době svého rozchodu nejsledovanějším českým párem. Teď, když si vzal bývalou miss Pavlínu Baburkovou, říká, že si i po letech o sobě stále čte v novinách spekulace, zda to s Lucií zase nedají dohromady. Pro jeho novou ženu to není zrovna záviděníhodná situace.

Ano, takhle to obvykle ve vztazích ostře sledovaných párů chodí. Stačilo, aby Jaromír Jágr a Andrea Verešová odešli z večírku každý sám, a za dva dny se mluvilo o tom, že se rozcházejí. A pak je polovina září a slovenská televizní stanice JOJ vysílá rozhovor s modelkou Andreou Verešovou: Opravdu jste se rozešli? "Ano, až teď je to pravda." A přesto působíte vyrovnaně. "Samozřejmě, že jsem v pohodě... Mezi mnou a Jaromírem se hromadily problémy... Rodiče na něj mají vliv možná větší, než je pro třicetiletého muže zdravé." A vysvětluje, že jí od nejbohatšího hokejisty světa nezůstala ani vila, ani auto, ani miliony na kontě. "Nepatřím k dívkám, které jsou závislé na tom, co jim jiný chlap dá."

Jágr se teď vrátil do Washingtonu sám. "Lhal bych, kdybych tvrdil, že se mě rozchod nedotýká," řekl na letišti novinářům. Případy Čejka a Jágr jsou si podobné. Oba asi touží po partnerce, která je bude podporovat v kariéře, jenže si vybrali takové, které kvůli tomu nechtějí zahodit kariéru vlastní.

Chce to velkorysost a úsměv

Svoje si teď prožívá i herečka a zpěvačka Kateřina Brožová. O svém manželství vždycky mluvila s novináři více než ochotně. Svatba, panečku, to byla událost. Šaty od světoznámé návrhářky Blanky Matragi, která šije pro arabské princezny, spousta hostů, manžel úspěšný podnikatel, luxusní vila v Praze. Teď rozchod. Brožová oznámila na policii, že ji manžel odmítá pustit domů, šušká se i o bití.

Od samého začátku se mu moc nelíbilo, že Kateřina chce dál zpívat a hrát. Když natočila desku s mírně erotickými písničkami, nevydržel a dal svou nelibost najevo. Jenže s tím přece měl počítat, když si bral krásnou mladou zpěvačku. Jedno je jisté. Když se do sebe zakoukají dva známí lidé, musí se smířit s tím, že jejich vztah bude věcí veřejnou.

Manželé Čejkovi, Kateřina Brožová i Jaromír Jágr to teď prožívají stejně jako před nimi třeba Lucie Bílá a Petr Kratochvíl, Iveta Bartošová a Ladislav Štaidl, Chantal Poullain a Bolek Polívka. Ostatně, posledně jmenovaný k tomu říká: "Dobrý, ušlechtilý a civilizovaný rozvod, to chce velkorysost muže a úsměv ženy." O rozchodech ještě před svatbou platí totéž.

Slavní, kterým vztah vydržel

Výjimka potvrzuje pravidlo. Ve světě populárních tváří najdeme páry, kterým manželství vydrželo řadu let. Většina nich dodržuje následující zásadu - jeden o druhém na veřejnosti příliš nemluví, rozhovory na téma soukromí zdvořile odmítají. Právě oni se zpravidla umisťují na čelných místech v diváckých a čtenářských anketách o nejoblíbenější hvězdné páry. Které to jsou?



Libuše Šafránková & Josef Abrhám

Jana Preissová & Viktor Preiss

Jana Hlaváčová & Luděk Munzar

Zlata Adamovská & Radek John