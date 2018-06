Když se může srdce utrhnout

Ve školním roce se zamilujete, celý červen jeden bez druhého nedáte ránu a najednou jsou tu prázdniny. Co na tom, že konečně zažijete léto na koni, že vám rodiče zaplatili superdrahý jazykový kurs v Anglii nebo jedete na príma tábor. Má to všechno smysl, když tam bude chybět On, nebude Ona?Buďte alespoň na chvíli odporně sobečtí a nenechte si zkazit dávno plánované zážitky. Žádné velkorysé gesto typu: »Bez tebe nikam nejedu, radši budu trčet doma.« Co myslíte, že vám asi bude odměnou? Leda poznání, že pokud ten druhý vaši velkolepou oběť přijal, či dokonce uvítal, stojí za starou belu.Věřte tomu nebo ne, promarněná příležitost se neodpouští. Dokud máte možnost cokoli zažít, kamkoli se podívat, něco se naučit, nemá smysl váhat. Skočte do toho po hlavě. A kromě toho: I když máte na tři, čtyři týdny opustit Svou Věčnou Lásku, může vám to dokonce prospět. Leccos si ujasníte, poznáte, jestli ho opravdu tak strašně postrádáte a navíc toho budete mít po návratu určitě o čem povídat, a jste o to vzácnější.Romanticky založené dívky tu a tam napadne překvapit svého vyvoleného, který odjel třeba jako instruktor na dětský letní tábor, zcela neplánovaně svou přítomností. To je sice báječný nápad, ale je nutné počítat i s kolosálním trapasem. »Když jsem po tříhodinovém pochodu lesem dorazila do tábora, nevypadal Jirka nijak zvlášť nadšeně, spíš rozpačitě, posléze zděšeně,« vypráví budoucí zdravotní sestřička Jitka Holá z Prahy. »Jak jsem později zjistila, už se těšil, jak bude večer u táboráku svým mužným zpěvem obluzovat nezletilé dívky.« K tomu pohledný instruktor rozhodně nepotřebuje mít po boku oddanou, ale zároveň ostražitou sůvu. A to ještě netušila, že dorazila právě v okamžiku, kdy se mu podařilo sbalit největší kočku turnusu. Brrr! Na tyhle věci je ovšem buď dobré přijít včas, anebo raději vůbec ne - to už záleží na vás. Prázdniny k tomu dávají docela dobrou příležitost.