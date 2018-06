Kristian Kodet: Když se cítím na sedmnáct, to se dějí divy

„Narozeniny byly hezké, ale až příliš hektické. Už se těším do jižních Čech na chalupu, kde jsou silné zdi a příjemné počasí. Vysoké teploty mi nedělají moc dobře,“ přiznal Kodet, který letos uspořádal velkolepou oslavu, ačkoli to nebylo kulaté výročí.

„Kdy jindy se scházet s lidmi, co mám rád, než když člověk slaví narozeniny? Pak už to bude jen pohřeb,“ vtipkoval uznávaný český malíř.

„Já nenesu svůj věk špatně. Pro mě je to děsný, ale nedá se nic dělat. Víc se však bojím smrti, ale ta je prostě spravedlivá ke všem,“ dodal.

Díky ženám má prý občas pocit, že je stále mladík. „Sám se někdy cítím na sto. Je však pravda, že mám i světlé dny. Když se cítím na sedmnáct, to se dějí divy. Nechtějte to ani vědět.“

Ženy ho vždycky obletovaly, ale mají smůlu. S druhou manželkou Janou je Kodet šťastný už téměř čtyřicet let a měnit nic nehodlá. „Vzhledem k tomu, že to bude číst má žena, tak nemám ani žádné múzy. Kdyby to žena nečetla, tak to se sem tam nějaká múza asi najde, což k práci malíře prostě patří,“ řekl diplomaticky.

K narozeninám dostal především lahve alkoholu. „Myslím si, že po letošních narozeninách si otevřu obchod s alkoholickými nápoji. Dostal jsem jich tolik, že můžu popíjet i po smrti. Ale abych některé přátele neurazil, dostal jsem i krásné obrazy a sem tam nějaký ten osobní dárek,“ dodal. Největším přáním Kristiana Kodeta je, aby se ještě pár let dožil a mohl ještě chvíli tvořit. Aktuálně připravuje výstavu, jejíž tématem budou andělé.