Když Révai líbá Morávkovou, odcházím

"Moje žena by mi určitě s Révaiem nevěrná nebyla. Jsem o tom přesvědčen. Je to prostě herečka, a když s někým hraje, tak ji s ním nemohu spojovat. Vůbec nepředpokládám, že by tomu tak mělo být i v reálném životě," tvrdí Malásek.

"Ale je fakt, že když se Dana s Révaiem na obrazovce líbá, hned jdu něco dělat, abych se na to nemusel koukat," svěřil se vysoký, urostlý muzikant.

"Jsem na Danu pyšný. Vždycky jsem věděl, že je dobrá herečka, o tom mě mnohokrát přesvědčila na jevišti. A její letošní šesté místo v anketě TýTý mě potěšilo, protože být na šestém místě mezi českými herečkami za zápornou roli, to je přece dvojnásobný úspěch."

"Navzdory tomu, jaká je její Andrea, jsme oba rodinné typy a máme radost z našeho Péti, který půjde v září do školy. Budeme mít školáka. Znamená to sice náročnější život, ale my se z toho radujeme," usmál se Malásek.

Při koncertech doprovází na klavír velké hvězdy - třeba Hanu Hegerovou nebo Lucii Bílou. Vystupuje také často v Divadle Ungelt a komponuje hudbu k inscenacím i filmům. Petra čeká nyní zajímavý úkol. Dostal totiž nabídku, aby zkomponoval hudbu k novému seriálu v televizi Nova. Jde o ojedinělý projekt, který se bude vysílat každý den.

"Mám před sebou tolik práce a Dana zase natáčení další série Rodinných pout, že na první manželskou krizi vůbec nebude čas. Ta může přijít až za sto let," podotkl úspěšný muž úspěšné ženy.