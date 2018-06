Když radí kadeřník

Pokud navštěvujete kadeřnická show, uvědomte si, že účesy, které se zde předvádějí - v tomto případě David Zelinka a Tomáš Kotlár - jsou určeny pouze pro přehlídková mola, nikoliv pro denní nošení.

Zákaznicím ji, pokud je to jen trochu možné, rozmlouvám." Jeho kolega David Zelinka je ještě nekompromisnější: "Když jsem přesvědčen, že žena nemá vlasy natolik zdravé, aby trvalou 'přežily', odmítnu ji udělat, i kdybych měl přijít o zákaznici. Je to lepší, než aby ona přišla o své vlasy." Výjimkou pak ovšem není situace, že odmítnutá žena navštíví jiné kadeřnictví, kde jí vyhoví. Pak se vrací se zničenými vlasy. "Může nás sice těšit, že jsme měli pravdu, ale důležitější je pomoci. 'Léčba' poškozených vlasů však pak trvá řadu měsíců," říká David Zelinka.A jejich rada pro letošní sezonu? "Zatímco trvalá vlasy příliš zatěžuje, většině naopak pomůže barva. Získají lesk, účes se lépe tvaruje. A pak - kde je barva, tam je hned veselejší tvář," radí Tomáš Kotlár. "Letos se nosí hodně výrazné barvy a melíry, ale pozor - přechody by neměly být příliš násilné, mnohem lépe vypadají melíry tón v tónu," dodává David Zelinka.