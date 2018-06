Když Ples přihmouří oči: Kohák bez lakovky, partner Smetany v kravatě

Režisér Jakub Kohák byl jedním z mála, který dokázal do Státní opery propašovat naprosto neakceptovatelnou obuv, totiž tenisku. Na vině je zranění, které si nedávno přivodil na fotbale. A jelikož měl pravou nohu v ortéze, lakovku mohl obout pouze jednu.

"My jsme si byli zatančit a hned při prvním tanci jsem si něco udělal s nohou, tak mě tady ošetřili a teď jsem o berličce," vtipkoval jako vždy usměvavý Jakub Kohák.

Předepsaným oděvem pro muže byl cravatte blanche, tedy frak. Respektive cravatte noir, smokink. Pro dámy zase velká večerní, tou se rozumí dlouhé šaty, lépe s ramínky, než bez nich. Nutností jsou lakovky.

Jordan Haj a jeho originální kravata.

O něco větší módní přešlap tak měl na triku muzikant a partner moderátorky Emmy Smetany Jordan Haj, který sice oblékl smokink, ale s kravatou. Budiž omluvou, že povinný dress code sháněl na poslední chvíli a nepochodil.

"Jestli jsem to správně pochopil, to co mám na sobě, je absolutní miš maš. Něco jako základní pohřební oblek a něco, co měl na sobě Chaplin kdysi dávno jako protest. Kravata by neměla být vůbec, ale řekl jsem si, že by byla škoda si ji nevzít. Ukážu vám detail," uvedl Haj a ukázal dolní část kravaty, jíž zdobil vzor známý z ordinací očního lékaře.

Ples v Opeře 2013 - Emma Smetana a její partner Jordan Haj

"Myslím, že Jordan to uhraje na krásný obličej, účes a inteligenci," hájila svého partnera Emma Smetana, jež oblékla dlouhé černé šaty. "Za mě to vyřešila kamarádka, která mi půjčila šaty, abych pořád nenosila ty samé a nepohoršovala tím," dodala Smetana.