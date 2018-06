Když nemá prezident kde lyžovat

Naštěstí pro ně se prezident ukázal také jako vášnivý lyžař. V Moskvě je sněhu habaděj a možností pro lyžování také celkem dost. Pro náročné lyžaře, jakým je Putin, však středisek mnoho není. Navíc je prý složité zajistit bezpečnost prezidenta na sjezdovkách. V místech, kde loni zrovna sportoval, ochranka blokovala silnice i celé vesnice. Kurovo, vzdálené asi 60 kilometrů od Moskvy, prý ideálně splňuje bezpečnostní podmínky. Snadno se dá obklíčit a vede tam nová dálnice směrem na Dmitrov. A že tam nebyl kopec? Nevadí. To je maličkost."Hora pro Putina" je vysoká 228 metrů a tyčí se nad vesnickými domky jako Ararat nad Jerevanem. Na pole stavaři navezli tuny zeminy a začali stavět. Práce pokračují i nyní, v patnáctistupňových mrazech. Stálo to už prý desítky milionů dolarů - první lyžaři se tam však mají sjíždět ještě letos. To však lidi z vesnice vůbec netěší. Byl tady krásný výhled na kostelík. Teď jsme tu jako v jámě. Nevidíme už ani slunce," stěžuje si sedmdesátiletá Jevdokija Ivanovová.Ve vesnici prožila celý život a nikdy by ji prý nenapadlo, že bude mít před okny horu. Sebrali nám zahrádky. Nemáme kde pást krávu, ani pěstovat brambory. Je to neštěstí. Pokáceli celý les a vysušili řeku," pláče vesničanka. Rozhodnutí postavit pro elitu horu údajně padlo, když se jednou vydala lyžovat prezidentova manželka Ljudmila. Jela do nedávno postaveného lyžařského komplexu Volen v malebném kopcovitém terénu pár kilometrů od Kurova a velice se jí tam prý líbilo. Ale problém byl v tom, že sjížděla kopec spolu s dalšími lyžaři. V Kurovu bude mít pro sebe celou sjezdovku. Hora pro Putina", jak vesničané přezdívají vznikajícímu komplexu Saračany, prý bude dostupná i prostým smrtelníkům pokud se ovšem prezident nerozhodne právě lyžovat.Mimo sedmi sjezdovek tam má být golfové hřiště, hotel, kuželkářská dráha a snad i vodní park. Staví se také malé letiště, aby tam mohl Putin létat vrtulníkem a nezdržoval dopravu. Vesničané se však zlobí: Na naše stížnosti nikdo nebral ohled. Nikdo nám už nepomůže. Vedení v naší zemi si vždy dělalo, co chtělo, a Putin není žádná výjimka." Moskvané v této souvislosti žertují, že Putin má po Leninovi a Jelcinovi také své Gorki". Oba někdejší státníci však v obcích Gorki pouze bydleli.